POLİS ATLI TİMLERİ ŞİLE SAHİLLERİNDE DENETİMLER YAPTI - Son Dakika

Nurcan KIRCALI/ İSTANBUL DHA

Şile'de hafta sonu sahillerde yaşanan yoğunluk nedeniyle polis atlı timlerinin plajlardaki denetimleri sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis atlı timleri, helikopterlerle havadan yapılan denetimlere yerden destek veriyor. 4 kişilik atlı tim ekibi, Ayazma ve Uzunkum plajlarında devriye yaparak denetimlerini sürdürüyor. Atlı polis timleri, merkeze uzak ve araç girişi olmayan noktalarda, asayiş olaylarının önüne geçmek için devriye görevi yapıyor. Atlı polisler vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Bir grup kadın, "Biz bu manzarayı gördük çok memnun olduk. İstanbul ve Şile emniyetine teşekkür ediyoruz. Çünkü bir yıl önce bu alanda biz çocuğumuzu kaybettik ama şimdi daha emniyetteyiz. Hele ki atlar muhteşem" dedi.