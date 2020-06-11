Polis Aydın'da uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika

Polis Aydın'da uyuşturucuya geçit vermiyor
Aydın'ın Efeler ilçesinde turizm sezonunun başlaması ile birlikte operasyonlarına hız veren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durdurdukları araçta 100 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde turizm sezonunun başlaması ile birlikte operasyonlarına hız veren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durdurdukları araçta 100 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında alınan bir ihbarı değerlendiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 35 TOK 37 plakalı aracı Umurlu Mahallesi girişinde durdurdu. Narkotik dedektör köpeği Mişa ile araçta yapılan aramada 100 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler Eren B. ve Kadir D. gözaltına alındı. Eren B.'nin yaklaşık 3 ay önce de yine aynı yerde polis ekiplerine yakalandığı öğrenilirken, iki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 07:00 Kaynak: İHA
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