Son dakika haber... Polis baba-oğul, Babalar Günü'nde bir araya geldi - Son Dakika

ANKARA'da, Korumalar Şube Müdürlüğü'nde çalışan polis memuru Metin Yalçın (50) ile özel harekat polisi oğlu Selim Yalçın (27) Babalar Günü için buluştu. Yaptıkları meslek nedeniyle birbirlerinden gurur duyduklarını belirten baba-oğul, ayrıca tüm şehit babalarının Babalar Günü'nü kutladı.

27 yıllık meslek hayatı boyunca polis teşkilatının birçok biriminde görev yapan 3 çocuk babası Metin Yalçın, bir dönem görev yaptığı Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda, 4 yıllık özel harekat polisi oğlu Selim Yalçın'la bir araya geldi. Kampüs içerisindeki şehitler müzesini gezen baba-oğul, Babalar Günü nedeniyle duygularını paylaştı. Baba Yalçın, "Oğlumla birlikte bu şerefli mesleği yapmak, çok güzel bir duygu. Kendisi isteyerek bu mesleğe girdi. Zor ama gurur duyarak yaptığımız bir meslek. Zor ve güzel günlerimiz oldu. Oğlum da bunları benimle birlikte birebir yaşadı. Bütün zorluklarını görerek, severek ve isteyerek bu mesleğe girdi. Oğluma her zaman destek veriyorum ve onunla gurur duyuyorum. Bütün şehit babalarının Babalar Günü'nü kutluyorum; Allah onlara sabır versin" dedi.

'BABAMDAN DOLAYI MESLEĞE KARŞI İÇİMDE HEP BİR AŞK VARDI'

Selim Yalçın ise babasından dolayı bu mesleğe karşı içinde hep bir aşk olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Başka iş fırsatları olmasına rağmen bu şerefli üniformayı taşımak istedim. Polislik dışında özel harekata aşkla bakıyordum; bizim için ulaşılmaz bir yer gibiydi. Allah nasip etti. Biz de terörle mücadele için gönüllü olarak seçtim. Yaptığımız görevler zor; fedakarlık isteyen, gönülden isteyenlerin yapacağı bir meslek. İş yerindeki arkadaşlarımızla ailemizden daha çok bir arada olduğumuz için, birbirimize bağlılığımız çok fazla. Biz korkusuzca mesleğimizi icra etmeye devam ediyoruz. Babalar Günü'nü bir güne indirgemek doğru değil, babalar bizim için her zaman değerli. Ancak temsili bir gün olduğu için hediyemizi alacağız. Başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların gününü kutluyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.