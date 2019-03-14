Son Dakika Haberleri: Polis Babanın En Acı Görevi

Polis Babanın En Acı Görevi

1 saat önce

UŞAK'ta 3 motosikletin çarpıştığı kazada lise öğrencisi Enes Kıtır (18) hayatını kaybetti.

Polis Babanın En Acı Görevi, System.String[]
UŞAK'ta 3 motosikletin çarpıştığı kazada lise öğrencisi Enes Kıtır (18) hayatını kaybetti. Enes Kıtır'ın polis babası Fatih Kıtır, görevli olarak gittiği olay yerinde oğlunun cesediyle karşılaşınca büyük acı yaşadı. Gözyaşlarına boğulan polis memuru Kıtır'ı, meslektaşları teselli etmeye çalıştı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Uşak-İzmir yolu Desan Sitesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Uşak Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Enes Kıtır yönetimindeki 64 EK 033 plakalı motosiklet ile aynı okulda eğitim gören 11. Sınıf öğrencisi U.D yönetimindeki 64 AAB 371 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi öğrencisi N.B.T yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, lise öğrencisi Kıtır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı sürücülerden N.B.T'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. 

GÖREVLİ OLARAK GİTTİ, OĞLUNUN ACI HABERİNİ ALDI

Uşak Trafik Denetleme Şube Müdürülüğü'nde görevli polis memuru Fatih Kıtır, kaza yerine gittiğinde acı haberle yıkıldı. kazada ölen gencin oğlu Enes Kıtır olduğunu gören baba Kıtır, gözyaşlarına boğuldu. Meslek hayatında en acı görevine giden polis memuru Kıtır'ı, meslektaşları teselli etmeye çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Uşak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:49 Kaynak: DHA

Polis, Uşak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız Arkadaşının Babasını Vuran Şüpheli Yakalandı Oğluna Trafiğe Açık Alanda Araba Kullandıran Babanın Sorumsuzluğu Pes Dedirtti!

Trafik Polisi, Görevli Gittiği Kaza Yerinde Oğlunun Ölüm Haberini Aldı Otostop Çeken Kadını Araca Aldı, Sonrası Korkunç!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 00:36:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis Babanın En Acı Görevi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]