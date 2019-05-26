Polis babasının silahıyla oynarken 5 yaşındaki kardeşini vurdu

Isparta'da 13 yaşındaki ağabeyinin oynadığı silahın ateş alması sonucu vurulan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Isparta'da 13 yaşındaki ağabeyinin oynadığı silahın ateş alması sonucu vurulan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Burdur Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru M.E. nöbet sonrası Isparta Halıkent Mahallesi'ndeki evine döndü. Evde bulunan Y.E. (13) babasına ait tabancayla oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan mermi, yanındaki 5 yaşındaki kardeşi Ahmet Melih E'ye isabet etti.

Silah sesini duyan baba, küçük oğlunun vurulduğunu fark ederek 112 Acil Servisi aradı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Ahmet Melih E'nin cenazesi, Halıkent Camisi'nde kılınan namazın ardından Akyol Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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