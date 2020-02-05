Polis bağladığı servisteki öğrencileri mağdur etmedi - Son Dakika

Adana'da trafik polisleri ceza yazıp 30 gün bağladıkları okul servisindeki öğrencileri başka araçla okullarına götürdü.



Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yaptıkları rutin denetimde 01 S 2506 plakalı okul servisini durdurdu. Şoförün ve aracın eksik evraklarla yolculuk yaptığını fark eden ekipler, şoföre 2 bin 473 lira para cezası yazıp, servisi de 30 gün bağladı. Servisteki öğrencileri de mağdur etmeyen ekipler, başka bir araç ayarlayıp öğrencileri okullarına kadar ulaştırdı. - ADANA