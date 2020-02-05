Polis bağladığı servisteki öğrencileri mağdur etmedi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polis bağladığı servisteki öğrencileri mağdur etmedi - Son Dakika

Polis bağladığı servisteki öğrencileri mağdur etmedi

6 saat önce

Adana'da trafik polisleri ceza yazıp 30 gün bağladıkları okul servisindeki öğrencileri başka araçla okullarına götürdü.

Polis bağladığı servisteki öğrencileri mağdur etmedi, System.String[]

Adana'da trafik polisleri ceza yazıp 30 gün bağladıkları okul servisindeki öğrencileri başka araçla okullarına götürdü.


Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yaptıkları rutin denetimde 01 S 2506 plakalı okul servisini durdurdu. Şoförün ve aracın eksik evraklarla yolculuk yaptığını fark eden ekipler, şoföre 2 bin 473 lira para cezası yazıp, servisi de 30 gün bağladı. Servisteki öğrencileri de mağdur etmeyen ekipler, başka bir araç ayarlayıp öğrencileri okullarına kadar ulaştırdı. - ADANA

Tarsus, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:29 Kaynak: İHA
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