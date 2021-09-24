POLSAN'ın fon gelirleri 2 yılda yüzde 168 arttı - Son Dakika

Polis Bakım ve Yardım Sandığının (POLSAN) fon gelirleri 2 yılda yüzde 168 artarak 251 milyon liraya yükseldi, toplam kar ise 305 milyon lirayı buldu.

İçişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kovid-19 salgın sürecinde POLSAN'ın, tarihinin en yüksek karını ve ortaklara dağıtılan temettü oranını elde ettiği belirtildi.

Söz konusu dönemde dinamik fon yönetiminin öneminin belirginleştiği ifade edilen açıklamada, POLSAN'ın fon ve portföy yönetiminde yeni bir yapı ve strateji oluşturduğu, bunun sonucunda fon gelirlerinin 2 yılda yüzde 168 artarak 251 milyon liraya çıktığı kaydedildi.

Şirket değeri 2,1 milyar liraya yükseldi

Bağlı ortaklık ve iştiraklerin 2020'de tamamen kara geçtiği bildirilen açıklamada, POLSAN şirketlerinin 84 milyon lira kar elde ettiği aktarıldı. POLSAN'ın toplam karının ise 305 milyon lira olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Ayrıca POLSAN'ın son 2 yılda yüzde 49'luk varlık artışıyla değerini 2,1 milyar liraya çıkardığı ifade edildi.

Şirket sayısı artıyor

Sandığın yeni nesil yatırım olan girişim sermayesi yatırımları da yapmaya başladığı aktarılan açıklamada, POLSAN'ın birçok sektörde ve yüksek teknoloji, yapay zeka gibi alanlarda çok sayıda şirkete yatırımlar yaptığı ve yapmaya devam edeceği bildirildi.

Buna göre, son faaliyet döneminde iki önemli şirket kurularak POLSAN'a kazandırıldı. Biyometrik kimliklendirme alanında Türkiye'nin ilk ve tek yerli sistemini üreten BİYOTEKSAN, Havelsan ile yüzde 50 ortaklıkla kuruldu.

Kamu ve özel sektöre teknolojik altyapı çözümleri sağlayan entegratör olarak POLİEN de sermayesinin tamamı POLSAN'a ait olmak üzere bu dönemde faaliyete geçti.

POLSAN ortakları ve birinci derece yakınlarının kullanabileceği "POLSAN ARTI" mobil uygulaması da Temmuz 2020'de hayata geçti. Google Play ve App Store'dan indirebilen uygulamayla söz konusu kişiler sağlıktan, eğitime, alışverişten, kargo hizmetine kadar dijital kimlikleri ile yararlanabilecekleri indirim ve kampanyalara ulaşabiliyor.