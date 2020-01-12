Polis Balıkesir'de 15 silah ele geçirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polis Balıkesir'de 15 silah ele geçirdi - Son Dakika

Polis Balıkesir'de 15 silah ele geçirdi

24 dakika önce

Balıkesir'de polis son 48 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 15 adet silah ele geçirdi.

Polis Balıkesir'de 15 silah ele geçirdi, System.String[]

Balıkesir'de polis son 48 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 15 adet silah ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 48 saat içerisinde 15 adet silah ele geçirildi. Uygulamalar neticesinde il genelinde 6 adet ruhsatsız ateşli silah, 6 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet el yapımı 7.65 çapında ruhsatsız ateşli silah ve 42 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
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