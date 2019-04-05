Polis Barikatını Aşamadı, 21 Kaçak Yakalandı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen yabancı uyruklu kaçakların bulunduğu minibüs, polisin kovalamacısı sonrası yakalandı.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen yabancı uyruklu kaçakların bulunduğu minibüs, polisin kovalamacısı sonrası yakalandı. Hayrabolu
'dan takibe alınan 34 KF 2848 plakalı panelvan minibüs, Malkara istikametine geldiği bilgisi üzerine polis ekipleri ilçe girişinde önlem aldı. K.B.'nin kullandığı minibüs, polis barikatını aşamadı. Durdurulan minibüste, 12 Pakistan
ve 9 Bangladeş
uyruklu kaçak yakalandı. 21 kaçak ve minibüs şoförü K.B. karakola götürüldü.
Yabancı uyruklu şahısların, yasa dışı yollardan Türkiye
sınırını geçerek, Avrupa
'ya gitmeyi planladığı ifade edildi.
Kaçakların emniyetteki işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:25 Kaynak: İHA
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