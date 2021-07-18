Polis baskın yaptı, pencereden atılan okul çantasından uyuşturucu çıktı - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin arama yapmak için gittiği evin penceresinden atılan okul çantasında, 680 gram eroin ve 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yenimescit Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi. Arama yapan ekipler, pencereden dışarı okul çantası atıldığını gördü. Çantayı alarak arama yapan polis, 13 poşet içinde 680 gram eroin ve 2 poşet içinde 50 gram metamfetamin ele geçirdi. Evde bulunan Y.A., E.A. ve B.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Y.A. ve E.A., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, B.G. ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.