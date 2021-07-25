Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı

İtalya'da Amalfi açıklarında demirleyen yatta tatil yapan İngiltere milli futbol takımının efsane kaptanı David Beckham, deniz açıklarında tatsız anlar yaşadı.

İtalyan polisi yata gelerek ünlü futbolcu ve ailesini 45 dakika sorguladı. Polisler sorgulamanın 5 dakika olduğunu söyledi ama bu 45 dakikaya uzadı ve sinirler gerildi.

YASAK OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Polisler, 18 yaşından küçüklerin jet-ski kullanmasının yasak olduğunu söyleyerek aramaya devam edeceklerini ifade etti. Beckham da gerildi. Uzun süren aramanın bitmesinin ardından Beckham ailesinin keyfi kaçtı.