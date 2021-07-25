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Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı - Son Dakika

Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı

25.07.2021 16:24
Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı, System.String[]

İtalya'da ailesi ile birlikte tatil yapan David Beckham, çocuklarının 18 yaşından küçüklerin kullanması yasak olan jet-ski sürmesinin ardından polis tarafından sorgulandı. Dostane bir şekilde başlayan sorgulanma ve 5 dakika süreceği belirtilirken 45 dakikaya çıktı. Beckham ilk başta iyi niyetli yaklaşsa da sonrasında gerildi. Uzun süren arama Beckham ve ailesinin tadını kaçırdı.

İtalya'da Amalfi açıklarında demirleyen yatta tatil yapan İngiltere milli futbol takımının efsane kaptanı David Beckham, deniz açıklarında tatsız anlar yaşadı.

Beckham'ın teknesine polis baskını! Oğlunun işlediği suç yüzünden tatil zehir oldu

İtalyan polisi yata gelerek ünlü futbolcu ve ailesini 45 dakika sorguladı. Polisler sorgulamanın 5 dakika olduğunu söyledi ama bu 45 dakikaya uzadı ve sinirler gerildi.

Beckham'ın teknesine polis baskını! Oğlunun işlediği suç yüzünden tatil zehir oldu

YASAK OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Polisler, 18 yaşından küçüklerin jet-ski kullanmasının yasak olduğunu söyleyerek aramaya devam edeceklerini ifade etti. Beckham da gerildi. Uzun süren aramanın bitmesinin ardından Beckham ailesinin keyfi kaçtı.

Beckham'ın teknesine polis baskını! Oğlunun işlediği suç yüzünden tatil zehir oldu
Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı

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Son Dakika Spor Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı - Son Dakika Spor


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