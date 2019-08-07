Polis baskınında bazada uyuşturucu ele geçirildi
2 saat önce
Bursa'da polisin operasyon düzenlediği evde bazaya saklanmış iki kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:24 Kaynak: AA
'da polisin operasyon düzenlediği evde bazaya saklanmış iki kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.S. ve K.E'nin evine baskın yaptı. Polis
, bir yatağın altındaki bazada iki kilogram sentetik uyuşturucu ve 30 gram esrar ile tabanca, tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin 500 lira buldu.
Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ekiplerin bazadaki uyuşturucuyu bulması polis kamerasınca görüntülendi.
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