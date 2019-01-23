Son Dakika Haberleri: Polis Baskınında Çekyatın İçine Saklanmışlar

Polis Baskınında Çekyatın İçine Saklanmışlar

48 dakika önce

Konya'da, 15 bin lira değerinde gıda malzemesi yüklü kamyoneti çaldıkları iddia edilen 3 zanlı, evlerindeki çekyatın içinde saklanırken gözaltına alındı.

Konya'da, 15 bin lira değerinde gıda malzemesi yüklü kamyoneti çaldıkları iddia edilen 3 zanlı, evlerindeki çekyatın içinde saklanırken gözaltına alındı.

Suriye uyruklu Yusuf Naccar'a ait 42 MC 195 plakalı gıda yüklü kamyonet, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Elçibey Sokağı'nda park halindeyken çalındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Araştırmalar sonunda şüphelilerin Suriye uyruklu Mahmud Beşir El N, Muhammed N. ve Ahmet H. olduğu belirlendi.

Bu arada, çalınan kamyonet, Selçuklu'daki bir katlı otoparkta, üzerindeki gıda malzemeleri boşaltılmış halde terk edilmiş bulundu.

Polis ekipleri, belirledikleri eve baskın düzenledi. Operasyonda, evdeki çekyatların içinde saklanan şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı.

Polis, 15 bin lira değerindeki gıda malzemesini de şüphelilerin gizlendiği evin bodrumunda buldu.

Malzemeleri almak için Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Yusuf Naccar'ın oğlu Muhammed Naccar, gazetecilere, sabah evden çıktıklarında kamyoneti bulamayınca polisi arayıp yardım istediklerini söyledi.

Naccar, "Polisler önce kamyonetimizi, sonra da çalınan malzemelerimizi bulup bize teslim etti. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:05 Kaynak: AA

Suriye, Konya, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


3 Polisi Şehit Eden Şizofreni Hastasına İşkence Yapmaktan Yargılanan 22 Polis Beraat Etti Tarihi Eser Kaçakçılığı Yaparken Yakalanan Emniyet Müdürü Tutuklandı

Cani Baba "Beni Dolandırdı" Deyip Kızını Defalarca Bıçakladı Adana'da Psikolojik Rahatsızlığı Olan Genç, Kendini Canlı Bomba Olarak İhbar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 11:53:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis Baskınında Çekyatın İçine Saklanmışlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]