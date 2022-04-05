Polis baskınında çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonla çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında bir çok uyuşturucu kaydı bulunan A.E.D. isimli şahıs araç içerisinde görüldü. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile yapılan araç aramasında ve şahıslar ile yapılan görüşme sonrası ikametlerde yapılan arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 3 adet tabanca, 1 adet hassas terazi, 4,15 gram metamfetamin, 21 adet sentetik ecza, 1 adet bıçak ve çok sayıda uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak; A.E.D., Y.G. ve F.Ö. isimli şahıslara Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Polise Mukavemet suçlarından adli işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR