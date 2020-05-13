Polis baskınında kaçarken 2. kattan atladı, ayağını kırdı - Son Dakika

Tokat'ın Zile ilçesinde kumar oynandığı ileri sürülen adrese polis ekipleri tarafından yapılan baskında kaçmaya çalışan bir kişi 2. Kattan balkondan atlaması sonucu ayağını kırdı.



Edinilen bilgiye göre; Zile ilçesi Dutlupınar Mahallesi Postane Sokakta bir ikametin 2. katında kumar oynandığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ihbarı üzerine polis operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda evin odalarında oyun oynayanlardan birisi kaçmaya çalıştı Evin 2. katındaki balkondan aşağı atlayan F.K isimli şahıs acılar içinde kıvranmaya başladı. Polisin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil yardım ekipleri tarafından şahıs hastaneye kaldırıldı.



24 kişiye 105 bin lira para cezası kesildi



Öte yandan yapılan operasyonda masalar ve masa üzerinde oyun kağıtları ele geçirildi. 24 şahsa ayrı ayrı sosyal mesafeye uymamak ve kumar oynamaktan şahıs başına 4.375 TL idari para cezası olmak üzere toplam 105 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca ikamet sahibi ve işleten C.D. isimli ve S.Y. isimli şahıslara adli işlem başlatıldı. - TOKAT