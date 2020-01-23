Polis baskınında uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis baskınında uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerken yakalandı - Son Dakika

Polis baskınında uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerken yakalandı

6 saat önce

Baskın düzenlenen evde tuvalete atılan bonzai maddesinden görüntüler Zanlının adliyeye sevk edilmesi İSTANBUL (AA) – Zeytinburnu'nda polis ekiplerinin düzenlediği baskında, 500 gram uyuşturucu maddeyi tuvalete dökeceği sırada yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen evde tuvalete atılan bonzai maddesinden görüntüler

Zanlının adliyeye sevk edilmesi

İSTANBUL (AA) – Zeytinburnu'nda polis ekiplerinin düzenlediği baskında, 500 gram uyuşturucu maddeyi tuvalete dökeceği sırada yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Merkezefendi Mahallesi'nde bir şüphelinin evine baskın düzenlendi. Bu sırada yakalanacağını anlayan U.B., 500 gram civarında bonzai adı verilen uyuşturucu maddeyi tuvalete dökmeye çalıştığı sırada yakalandı.

Evde yapılan aramada 160 euro, 77 dolar ve 4 bin 175 TL para ele geçirildi.

U.B. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polis baskınında uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerken yakalandı

Zeytinburnu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:21 Kaynak: AA
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