Polis baskınında uyuşturucuyu eşinin sütyenine gizledi
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ADANA'da polis baskınında evdeki uyuşturucuyu eşinin sütyenine gizleyen Suat B. (23), tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:16 Kaynak: DHA
ADANA'da polis baskınında evdeki uyuşturucuyu eşinin sütyenine gizleyen Suat B. (23), tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Yüreğir
ilçesi Sinanpaşa
Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı. Polisleri gören Suat B., evdeki 66 gram bonzai ve uyuşturucu hapları eşi Esra B.'nin (22) sütyeninin içine gizledi. Arama yapan polis, genç kadının üzerindeki uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Esra ve Suat B. çifti gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Suat B. tutuklandı, eşi Esra B. ise serbest bırakıldı.
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