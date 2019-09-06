Son Dakika Haberleri: Polis baskınında uyuşturucuyu eşinin sütyenine gizledi
Son Dakika Güncel Haber

Polis baskınında uyuşturucuyu eşinin sütyenine gizledi

8 dakika önce

ADANA'da polis baskınında evdeki uyuşturucuyu eşinin sütyenine gizleyen Suat B. (23), tutuklandı.

Polis baskınında uyuşturucuyu eşinin sütyenine gizledi, System.String[]
ADANA'da polis baskınında evdeki uyuşturucuyu eşinin sütyenine gizleyen Suat B. (23), tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı. Polisleri gören Suat B., evdeki 66 gram bonzai ve uyuşturucu hapları eşi Esra B.'nin (22) sütyeninin içine gizledi. Arama yapan polis, genç kadının üzerindeki uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Esra ve Suat B. çifti gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Suat B. tutuklandı, eşi Esra B. ise serbest bırakıldı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasını boğarak öldürdükten sonra kafasını ve cinsel organını kesen kadın tutuklandı
Konya'da tartıştığı kocasını keserle vurarak öldürdü Beyoğlu'nda kurşun yağmuru: 1 ölü, 1 yaralı (Özel) İstanbul'un göbeğinde görme engelli genç kızın yaşadığı dehşet kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 10:24:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis baskınında uyuşturucuyu eşinin sütyenine gizledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]