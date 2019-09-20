Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesiyle 1. sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Ayhan Bodur Bayburt İl Emniyet Müdürü olarak atandı.



Uzun yıllar Eskişehir Emniyet Müdür yardımcısı olarak görev yapan daha sonra terfi alarak 1. sınıf Emniyet Müdürü olan Polis Başmüfettişi Ayhan Bodur Bayburt İl Emniyet Müdürü olarak atandı.



49 ilin emniyet müdürünün değiştirildiği kararnamede Polis Başmüfettişi Ayhan Bodur Bayburt'a atanırken, 2016 yılında Bayburt'ta görev yapmaya başlayan Bayburt Emniyet Müdürü Sezayi Er ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. - BAYBURT