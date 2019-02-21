Polis Başmüfettişi Lütfullah Uğur Pekcan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybeden Polis Başmüfettişi Lütfullah Uğur Pekcan, Amasya'nın Merzifon ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybeden Polis Başmüfettişi Lütfullah Uğur Pekcan, Amasya'nın Merzifon ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Pekcan için Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törene Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da katıldı.



Uzunkaya, törende yaptığı konuşmada, Emniyet teşkilatına 30 yıl hizmet veren, herkesin övgüyle bahsettiği, "kahraman polis" olarak nitelendirdiği Pekcan'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Pekcan'ın son yıllarını hastalıkla mücadele ederek geçirdiğini hatırlatan Uzunkaya, "Kader bu kadarmış. Bugün Türkiye'nin hemen her yerinden il emniyet müdürlerimizin, görev aksaması düşünülmese Merzifon'a gelmeyi arzu ettiği bir kardeşimizin cenazesinde bir arada bulunduk. Kardeşimize Allah'tan rahmet diliyor, onu son yolculuğunda yalnız bırakmayan teşkilat mensuplarına, Merzifonlulara aile adına şükranlarımızı sunuyorum." ifadesini kullandı.



Kara Mustafa Paşa Camisi'nde İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından Uzunkaya ve vatandaşların omuzlarında cenaze aracına kadar taşınan Pekcan'ın cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.



Cenaze törenine Lütfullah Uğur Pekcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Osman Varol, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ile emniyet personeli katıldı.

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