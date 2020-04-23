Polis, bayrağı olmadığı için 23 Nisan kutlaması yapamayan çocuğa bayrak hediye etti - Son Dakika

Polis, bayrağı olmadığı için 23 Nisan kutlaması yapamayan çocuğa bayrak hediye etti

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde polis ekipleri, evinde bayrak olmadığı için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayamayan kıza Türk bayrağı hediye etti.

Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi Hasbahçe Sokak üzerinde oturan bir aile, evde Türk bayrağı olmadığı için 11 yaşındaki kızlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayamadı.

Edinilen bilgilere göre, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden dışarıya çıkamayan aile, bunun üzerine 155 ihbar hattını arayarak polisten yardım istedi. İhbar üzerine söz konusu eve hemen hareket eden Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sabah saatlerinde 11 yaşındaki kızın evine giderek Türk Bayrağı hediye etti.

Adı açıklanmayan küçük kızın, bayrakla birlikte polisleri karşısında görünce çok mutlu olduğu gözlendi.

COVID-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını uygulayarak kız çocuğuna hediyesini veren polisler, tebrik ederek evden ayrıldı.