Son Dakika Haberleri: Polis bayram tatiline çıkacakları uyardı
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Polis bayram tatiline çıkacakları uyardı

2 saat önce

Adana'da polis, bayram tatiline çıkacak olan vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Polis bayram tatiline çıkacakları uyardı, System.String[]
Adana'da polis, bayram tatiline çıkacak olan vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ev, iş yeri, alışveriş merkezi, metro ve otobüs durakları ile semt pazarlarını gezerek vatandaşlara hırsızlık olaylarına karşı uyarıda bulundu.
Ekipler, vatandaşlara içinde hırsızlık, dolandırıcılık ve trafik kazalarına karşı uyarıların yer aldığı broşürlerden de dağıttı.
Polisler, merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini de ziyaret etti.
Vatandaşlardan hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmalarını isteyen ekipler, alınabilecek bazı önlemler hakkında da bilgi verdi.
Polisin hırsızlık olaylarıyla ilgili uyarısının önemli olduğunu belirten kuaför Şerife Nergiz, bu tür olaylara karşı evinde nakit para bulundurmadığını söyledi.
Ekipler, evinde ziyaret ettiği Gülnur Bekşen'e tatile çıkarken değerli eşyalarını evde saklamaları yerine yanlarında götürmeleri ya da banka kasasında bulundurmaları önerisinde bulundu.
Bekşen, gazetecilere yaptığı açıklamada, polisin uyarılarını mutlaka dikkate alacağını belirterek, "Dikkate almazsak biz zararlı çıkarız." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:37 Kaynak: AA
Polis, Güncel
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