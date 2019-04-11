Son Dakika Haberleri: Polis Bayramı'nda Kalp Krizi Geçiren Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Pehlivan Kurtarılamadı

Polis Bayramı'nda Kalp Krizi Geçiren Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Pehlivan Kurtarılamadı

1 saat önce

Polis Bayramı'nda kalp krizi geçiren Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Pehlivan kurtarılamadıGÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de 10 Nisan Polis Bayramı etkinliklerinin ardından kalp krizi geçiren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan, Trabzon'da sevk edildiği hastanede kurtarılamayarak...

Polis Bayramı'nda kalp krizi geçiren Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Pehlivan kurtarılamadı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de 10 Nisan Polis Bayramı etkinliklerinin ardından kalp krizi geçiren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan, Trabzon'da sevk edildiği hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Pehlivan (48), dün akşam saatlerinde 10 Nisan Polis Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinliğinin ardından Polis Evi'nde bulunduğu sırada fenalaştı. 112 Acil Servise bilgi verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Pehlivan'ın kalp krizi geçirdiğini belirleyerek Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı. Yapılan müdahalelerle duran kalbi tekrar çalıştırılan Pehlivan, Trabzon'daki Medicalpark Hastanesi'ne sevk edildi. Pehlivan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İzmirli olan 2 çocuk babası 2. Sınıf Emniyet Müdürü Pehlivan'ın 8 ay önce Gümüşhane'de görevine başladığı ve bugün yapılacak törenin ardından memleketine uğurlanacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:39 Kaynak: İHA
Kalp Krizi, Polis, Gümüşhane, 3. Sayfa
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