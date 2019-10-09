Polis bıçaklayan zanlı adliyede
1 saat önce
Tekirdağ'da bir polisi karakolda bıçaklayan şahıs, adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:41 Kaynak: İHA
Tekirdağ'da bir polisi karakolda bıçaklayan şahıs, adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, yanında getirdiği bıçakla karakoldaki bir memuru yaralayan Gürhan T., emniyetteki işlemlerinin saat 12.30 sularında karakoldan çıkarılarak polisin kontrolü altında sağlık raporu almak için Çerkezköy Devlet Hastanesine götürüldü. Zanlı kontrollerin ardından savcılığa sevk edildi. - TEKİRDAĞ
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