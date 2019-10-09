Son Dakika Haberleri: Polis bıçaklayan zanlı adliyede
Son Dakika 3. Sayfa Polis bıçaklayan zanlı adliyede

Polis bıçaklayan zanlı adliyede

1 saat önce

Tekirdağ'da bir polisi karakolda bıçaklayan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Polis bıçaklayan zanlı adliyede, System.String[]

Tekirdağ'da bir polisi karakolda bıçaklayan şahıs, adliyeye sevk edildi.


Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, yanında getirdiği bıçakla karakoldaki bir memuru yaralayan Gürhan T., emniyetteki işlemlerinin saat 12.30 sularında karakoldan çıkarılarak polisin kontrolü altında sağlık raporu almak için Çerkezköy Devlet Hastanesine götürüldü. Zanlı kontrollerin ardından savcılığa sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Kapaklı, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:41 Kaynak: İHA
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