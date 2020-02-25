Polis bilgi ve istihbarat ağına 'özel güvenlik'i de dahil etti - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ve Özel Güvenlik Başkanlığı iş birliği ile yürütülen Kamusal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme Projesi (KAAN) projesi, Denizli'de de uygulamaya başlandı. Proje ile çeşitli kurumlarda görev yapan özel güvenlikler, sistem üzerinden asayiş başta olmak üzere aksaklık ve sorunları polise iletecek. Böylelikle olaylara daha hızlı müdahale sağlanacak.



Denizli Polis Evi'nde yapılan projenin eğitim seminerine Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Emniyet Genel Müdürlüğü bürokratları ve çeşitli kurumlarda çalışan özel güvenlik personelleri katıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından Temmuz 2019 yılında İstanbul'da hayata geçirilen ve ülke genelinde uygulanabilir şekilde geliştirilerek planlanan KAAN projesi, 5 büyükşehirin ardından Denizli'nin de içerisinde bulunduğu 30 büyükşehirde uygulamaya başlandı. Kent genelinde stratejik önem taşıyan alışveriş merkezleri, kamu hastaneleri, üniversite, havalimanı, park, bahçeler, teleferik ve otogarda görev yapan özel güvenlik görevlileriyle, genel kolluk personeli arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen program aracılığıyla 3 bölgede uygulamaya geçilecek.



Proje ile olaylara karşı daha etkin müdahale amaçlanıyor"



Merkezefendi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Havaalanı Polis Merkezinin bulunduğu bölgelerde özel güvenlik personelleri karşılaştıkları olumsuzlukları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen program aracılığıyla iletmesi üzerine haber merkezi bölgeye yakın ekipleri olay yerine yönlendirilecek. Olaylara karşı etkin, verimli, denetlenebilir, sürdürülebilir ve ölçülebilir güvenlik hizmetleri sağlamak, suçu meydana gelmeden önlemek, meydana gelen olaylara hızlı bir şekilde genel kolluk denetim ve gözetiminde gerekli önlemleri almak ve aldırmak maksadıyla, 1 Ocak 2020'de Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu Projesi hayata geçirildi.



"Suçu meydana gelmeden önlemek istiyoruz"



Projenin Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Proje Müdürü Tolga Adagülü, projenin en büyük amaçlarından birisinin suçu önlenmesi olduğunu kaydetti. Adagülü yaptığı sunum eşliğinde projeyi şöyle anlattı: "Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması soncu ilimizdeki stratejik önem taşıyan yerler, alış veriş merkezleri, kamu hastaneleri, üniversite, havalimanı, park bahçeler, teleferik ve otogarda görev yapan özel güvenlik görevlileriyle genel kolluk personeli arasındaki iş birliği ve koordinasyonu sağlamak için amacına uygun, etkin, verimli, denetlenebilir, sürdürülebilir ve ölçülebilir güvenlik hizmetleri sağlamak, suçu meydana gelmeden önlemek, meydana gelen olaylarda da hızlı bir şekilde genel kolluk denetim ve gözetiminde gerekli önlemleri almak maksadıyla 1 Ocak 2020'de genel kolluk özel güvenlik iş birliği ve entegrasyonu projesi hayata geçirilmiştir. Amacımız, hedefimiz kamu güvenliği, iş birliği ve koordinasyonu, veri akışı ve opsiyonel çalışma. Beklenen sonuçlarımız ise can kayıplarını önlemek, mal kayıplarını önlemek, dolayısıyla da suç sayılarını düşürmek. Projenin hedefine gelirsek güvenlik hizmetlerinin amacına uygun, etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir bir şekilde yürütmek." - DENİZLİ