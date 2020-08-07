Polis, boğulmalara karşı sulama kanalı çevresinde broşür dağıttı - Son Dakika

Adana'da polis, sulama kanalları çevresindeki vatandaşlara, boğulmalara karşı broşür dağıttı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının yüksek seyrettiği kentte, sulama kanallarındaki boğulmaların önüne geçmek için çalışma başlattı.
Kanallarda denetim yapan ekipler, bölgedeki esnafa ve vatandaşlara broşür dağıttı.
Ekipler, vatandaşlara boğulmalar hakkında bilgiler vererek, çocukların sulama kanallarına girmesinin önüne geçilmesi gerektiğini anlattı.