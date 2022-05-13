Polis, bombanın sahibini tespit etti - Son Dakika
Üye Girişi

Polis, bombanın sahibini tespit etti

13.05.2022 13:44
Polis, bombanın sahibini tespit etti

Samsun'da bir kişinin kayıp olan kedisini ararken bulduğu el yapımı bombanın sahibi, polisin yaptığı araştırma sonucu tespit edildi.

Samsun'da bir kişinin kayıp olan kedisini ararken bulduğu el yapımı bombanın sahibi, polisin yaptığı araştırma sonucu tespit edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Tiryaki adli bir kişi kaybolan kedisini aramaya çıktı. Evlerin arasındaki odunluk olarak kullanılan barakanın arasını kontrol eden Hüseyin Tiryaki, dışı siyah naylon sarılı ve ucunda kablo olan bir cisim fark etti. Olay yerinden ayrılıp işe giden Tiryaki, bir süre sonra paketin bomba olma ihtimali aklına gelince durumu polise bildirdi.

Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Bomba İmha ekipleri sevk edildi. Polis yaptığı araştırma sonucu el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen cismi etkisiz hale getirdi. Polis incelemek üzere cisme el koydu.

Cezaevindeki bir şahsa ait

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonu söz konusu el yapımı patlayıcının asayişe müessir suçlardan kaydı olan ve Samsun T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bir vatandaşa ait olduğunu tespit etti.

Soruşturmanın Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Kayıp kedisini ararken gizlenmiş el yapımı bomba buldu Kayıp kedisini ararken gizlenmiş el yapımı bomba buldu Samsun'da yurda kaçak giren Afganistan uyruklu 5 kişi yakalandı Samsun'da yurda kaçak giren Afganistan uyruklu 5 kişi yakalandı

Araştırma, İlkadım, Samsun, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis, bombanın sahibini tespit etti - Son Dakika


Son Dakika
13:31 BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti
13:12 Başakşehir, Cyle Larin ile anlaştı
12:59 Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nun ceza sonrası sarıldıkları o an: Canan cesurdur!
12:58 Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem'e Lyon'dan resmi teklif geldi
12:42 Dünyaca ünlü müzik yıldızı Jason Derulo 25 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek
12:40 Bir İskandinav ülkesi daha NATO'ya yeşil ışık yaktı: İsveç'in açıklaması sonrası gözler Kremlin'de!
12:31 Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için af çalışmaları başladı
12:18 Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: YPG'yi meşrulaştırma çabası olarak görüyoruz
12:18 Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri yayına girdi! İkinci sezona yeşil ışık geldi
12:09 Taraftarın sevgilisi yuvadan uçuyor! Ajax, Fenerbahçe'nin kapısını Altay için çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 13:52:25. #1.11#
SON DAKİKA: Polis, bombanın sahibini tespit etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement