Polis, boşanma aşamasındaki meslektaşı eşini öldürüp, intihara kalkıştı - Son Dakika
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Polis, boşanma aşamasındaki meslektaşı eşini öldürüp, intihara kalkıştı

22.01.2023 14:09
Polis, boşanma aşamasındaki meslektaşı eşini öldürüp, intihara kalkıştı

KIRŞEHİR'de özel harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz (33), meslektaşı olan boşanma aşamasındaki eşi Aslı Yılmaz'ı (33) sokak ortasında tabancayla vurup öldürdükten sonra intihara kalkıştı.

KIRŞEHİR'de özel harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz (33), meslektaşı olan boşanma aşamasındaki eşi Aslı Yılmaz'ı (33) sokak ortasında tabancayla vurup öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Yaralanan Yılmaz, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Ahievran Mahallesi 726'ncı Sokak'ta meydana geldi. Antalya'da görevli özel harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan boşanma aşamasındaki eşi Aslı Yılmaz'ın yanına geldi. Sokak ortasında taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin Emre Yılmaz, belinden çıkardığı tabanca ile eşine 10 el ateş edip, öldürdü, ardından aynı silahla kendini vurdu.

Başından yaralanan Yılmaz, çağrılan ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 çocuk annesi Aslı Yılmaz'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna kondu.

Bu arada olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Polis, boşanma aşamasındaki meslektaşı eşini öldürüp, intihara kalkıştı - Son Dakika

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