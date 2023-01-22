BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN POLİS MEMURUNUN CENAZESİ MEMLEKETİ MALATYA'YA GÖNDERİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN POLİS MEMURUNUN CENAZESİ MEMLEKETİ MALATYA'YA GÖNDERİLDİ

22.01.2023 21:28

Kırşehir'de boşanma aşamasında olduğu özel harekat polisi eşi Hüseyin Emre Yılmaz'ın (33) tabancayla öldürdüğü polis memuru Aslı Yılmaz'ın (33) Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlandı.

Kırşehir'de boşanma aşamasında olduğu özel harekat polisi eşi Hüseyin Emre Yılmaz'ın (33) tabancayla öldürdüğü polis memuru Aslı Yılmaz'ın (33) Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlandı. Yılmaz'ın cenazesini babası Cafet Çitil ve ağabeyi Alparslan Çitil teslim aldı. Aile, Yılmaz'ın cenazesini memleketleri Malatya'ya götürdü. Yılmaz, yarın Malatya'da kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Eşi Aslı Yılmaz'ı öldürdükten sonra kendini vuran Hüseyin Emre Yılmaz'ın ise hastanenin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

ÇOCUK VELAYETİ İÇİN KAVGA ETMİŞLER

Çiftin 5 yaşındaki erkek çocukları A. Yılmaz'ın velayeti için anlaşamadıkları öğrenildi. Çiftin çocuğun velayetini almak için uzun süre tartıştıkları, ardından da olayın gerçekleştiği kaydedildi. Olayın ardından A. Yılmaz, devlet koruması altına alındı. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hüseyin Emre, Aslı Yılmaz, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN POLİS MEMURUNUN CENAZESİ MEMLEKETİ MALATYA'YA GÖNDERİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:32 Kocaeli'de doğal gaz borusunun patlaması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı
21:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oy kullanamayacağım" diyen gence bir şart koştu: O zaman 100 genç bulacaksın
20:54 Trabzonspor'dan gol şov! İstanbul ekibi bozguna uğradı
20:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim için 14 Mayıs mesajı: 10 Mart'ta tarihi açıklayacağız, 60 günlük sürede YSK değerlendirecek
20:18 Haaland da artık bir uzaylı! Sadece 14 dakikada başardıklarının tarihte örneği yok
19:46 Mersin'de ilginç olay! Düğüne sadece damat geldi, davetliler neye uğradığını şaşırdı
19:21 Kırıkkale'de kaza yapan sürücü 82 yaşına kadar ehliyet alamayacak! Nedeni saymakla bitmez
19:18 Bu skandal uzun yıllar unutulmaz! Hakem Kalkavan, Rosier'i atma sebebini eliyle böyle gösterdi
18:31 Adana'da akaryakıt istasyonunda ölen kişinin müşteri olduğu ortaya çıktı
18:21 Mete Kalkavan'ın yeni imajı maçın önüne geçti! Yapılan benzetmeler gülmekten kırıp geçiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2023 22:57:42. #1.11#
SON DAKİKA: BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN POLİS MEMURUNUN CENAZESİ MEMLEKETİ MALATYA'YA GÖNDERİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement