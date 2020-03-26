Polis cadde ve sokaklarda ekip otolarından "evde kal" anonsuyla çağrıda bulunuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis cadde ve sokaklarda ekip otolarından 'evde kal' anonsuyla çağrıda bulunuyor - Son Dakika

Polis cadde ve sokaklarda ekip otolarından "evde kal" anonsuyla çağrıda bulunuyor

14 dakika önce

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda ring halindeki ekip otolarından "Evde kal" anonsu yapıyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda ring halindeki ekip otolarından "Evde kal" anonsu yapıyor.

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, ekiplere telsiz aracılığıyla yaptığı anonsla kentin her yerinin dolaşılarak, vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunulması talimatını verdi.

İlçeler de dahil tüm ekipler sokak aralarında vatandaşa zaruri haller dışında dışarı çıkmamaları yönünde uyarısında bulunuyor.

Polisler ekip araçlarından "Değerli hemşehrilerimiz sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için sokağa çıkmamanız önemlidir, lütfen mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayınız" anonsu yapıyor.

"Hem kendinizi hem de etrafınızdakileri riske atmayın"

Dışarıda olan vatandaşlardan Ömer Önler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların "Evde kal" çağrısına uyması gerektiğini söyledi.

Polis ekiplerinin vatandaşları anonsla uyarmasının iyi bir örnek olduğunu belirten Önler, "Polis ekipleri insanlarımızın sağlığı için anons yapıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın dışarıya hiç çıkmaması gerekiyor. Devletimiz onlara yardımcı oluyor. Telefon ettiklerinde polis ekipleri yardımcı oluyor ihtiyaçlarını karşılıyor. Hem kendinizi hem de etrafınızdakileri riske atmayın." diye konuştu.

Polis cadde ve sokaklarda ekip otolarından evde kal anonsuyla çağrıda bulunuyor

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:20 Kaynak: AA

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