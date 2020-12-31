Polis çadırda yaşayan çocukları sevindirdi - Son Dakika

Polis çadırda yaşayan çocukları sevindirdi

31.12.2020 09:51
Polis çadırda yaşayan çocukları sevindirdi, System.String[]

Adana polisi çadırda yaşayan tarım işçilerinin çocuklarına yılbaşı öncesi 135 mont dağıttı.

Adana polisi çadırda yaşayan tarım işçilerinin çocuklarına yılbaşı öncesi 135 mont dağıttı.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2020 yılının son gününde dezavantajlı ailelerin çocuklarına mont yardımı yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri saha taraması yaparak Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesinde çadırda kalan tarım işçisi ailelerin 135 çocuğu tespit edildi.

Tespitin ardından polis montları alarak çadırlara gitti. Polisleri gören çocuklar çadır önünde sıraya girerek yeni yıl öncesi alacakları montları beklemeye başladı. Kolileri getiren polisler çocuklara tek tek montlarını giydirdi.

Montlarının eskidiğini söyleyen çocuklar yeni mont hediye edilmesinden mutlu olduklarını söyleyip polise teşekkür etti. - ADANA

Polis çadırda yaşayan çocukları sevindirdi
Polis çadırda yaşayan çocukları sevindirdi
Polis çadırda yaşayan çocukları sevindirdi
Polis çadırda yaşayan çocukları sevindirdi
Polis çadırda yaşayan çocukları sevindirdi
Polis çadırda yaşayan çocukları sevindirdi
Polis çadırda yaşayan çocukları sevindirdi
Polis çadırda yaşayan çocukları sevindirdi
Polis çadırda yaşayan çocukları sevindirdi
Polis çadırda yaşayan çocukları sevindirdi
Polis çadırda yaşayan çocukları sevindirdi
Polis çadırda yaşayan çocukları sevindirdi
Polis çadırda yaşayan çocukları sevindirdi
Polis çadırda yaşayan çocukları sevindirdi
Polis çadırda yaşayan çocukları sevindirdi
Polis çadırda yaşayan çocukları sevindirdi

Adana Emniyet Müdürü, Tarım, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polis çadırda yaşayan çocukları sevindirdi - Son Dakika


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