Polis çadırda yaşayan çocukları sevindirdi - Son Dakika

Montlarının eskidiğini söyleyen çocuklar yeni mont hediye edilmesinden mutlu olduklarını söyleyip polise teşekkür etti. - ADANA

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2020 yılının son gününde dezavantajlı ailelerin çocuklarına mont yardımı yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri saha taraması yaparak Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesinde çadırda kalan tarım işçisi ailelerin 135 çocuğu tespit edildi.

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