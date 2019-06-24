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Polis çakarlı elektrikli bisiklete ceza

13 dakika önce

Polis çakarlı elektrikli bisiklete cezaBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklete polis çakarı takan bir kişiye 462 lira ceza kesildi.

Polis çakarlı elektrikli bisiklete ceza
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklete polis çakarı takan bir kişiye 462 lira ceza kesildi. Emniyet ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri yaz aylarının gelmesiyle birlikte motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini arttırdı. Ekipler Adnan Menderes Bulvarı üzerinde özellikle çevreyi rahatsız eden sürücülere yönelik yaptığı denetimlerde evrakları eksik olan sürücülere ceza yağdırdı. Denetimler sırasında elektrikli bisikletine polis çakarı taktıran bir genç hem uyarıldı hem de 462 TL para cezası kesildi. Emniyet ekiplerinin ilçe genelinde bu tür uygulamaları aralıksız sürdüreceği öğrenildi.
Polis çakarlı elektrikli bisiklete ceza
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:03 Kaynak: İHA
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