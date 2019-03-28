Son Dakika Haberleri: Polis Çalan Telefonda Acı Haberi Veremedi

Polis Çalan Telefonda Acı Haberi Veremedi

17 dakika önce

Kayseri'de kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, polis ekipleri olay yerinde çalan telefonu açıp acı haberi veremedi.

Polis Çalan Telefonda Acı Haberi Veremedi, System.String[]
Kayseri'de kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, polis ekipleri olay yerinde çalan telefonu açıp acı haberi veremedi.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Kulaklı Sokak'ta meydana gelen kazada 38 ABE 605 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncunda takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112, polis ve itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada ters dönen araçta sıkışan iki kişi itfaiye ve AFAD ekiplerince aracın tavanı kesilerek çıkarıldı. Araçtan çıkarılan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

112 ekipleri araçtan çıkarılan yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesine kaldırırken, aracın içindeki çantada bulunan telefon çaldı. Polis ekipleri çalan telefonu açarak acı haberi veremedi. Yetkililer kazayla ilgili işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:22 Kaynak: İHA

Kayseri, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kısa Mesafe Pazarlığı Yapan Taksicilere Rekor Ceza Kesildi Başakşehir'de Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Araç İETT Otobüsüne Çarptı: 1 Ölü, 8 Yaralı Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız Yola Koşan Çocuğu Radar Kamerasından Gören Polis Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 17:39:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis Çalan Telefonda Acı Haberi Veremedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]