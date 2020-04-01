Polis, çaldıkları kabloları yakıp kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı - Son Dakika

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Polis, çaldıkları kabloları yakıp kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı
6 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çaldıkları kabloları yaktıktan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çaldıkları kabloları yaktıktan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
İzmir Ankara Karayolu Irlamaz Köprüsü altında çıkan dumanları gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, toplu şekilde yanan kabloları kısa sürede söndürdü.
Çevrede incelemelerde bulunan polis ekipleri, çalıntı kabloların bakırlarının çıkarılması için yakıldığı yönünde değerlendirme yaparken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 09:14 Kaynak: AA
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