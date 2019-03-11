Polis Çalınan Aracı 10 Dakikada Bulup Sahibine Teslim Etti
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl İlçesinde çalınan otomobil, polis tarafından 10 dakika içerisinde bulunarak sahibine teslim edildi.
Bursa
'nın İnegöl
İlçesinde çalınan otomobil, polis tarafından 10 dakika içerisinde bulunarak sahibine teslim edildi.
Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Alanyurt
bölgesindeki Sanatkarlar Sitesi'nde meydana gelen olayda Ramazan Çetinkaya
, 74 BT 371 plakalı otomobilini park ettikten kısa bir süre sonra aracın yerinde olmadığını fark etti. Aracını bulamayan şahıs, emniyete çalıntı ihbarında bulundu. Söz
konusu plaka üzerinde çalışma başlatan İnegöl polisi, aracın seyir halinde olduğunu belirledi. "Dur" ikazına uymayarak kaçan otomobil, Mahmudiye
Mahallesi'nde durduruldu. Arabayı süren İsmail A. ise kaçmaya başladı. Zanlının peşini bırakmayan polis, İsmail A.'yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan otomobil ise olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından sahibine teslim edildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:25 Kaynak: İHA
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