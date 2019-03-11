Son Dakika Haberleri: Polis Çalınan Aracı 10 Dakikada Bulup Sahibine Teslim Etti

Polis Çalınan Aracı 10 Dakikada Bulup Sahibine Teslim Etti

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl İlçesinde çalınan otomobil, polis tarafından 10 dakika içerisinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Polis Çalınan Aracı 10 Dakikada Bulup Sahibine Teslim Etti, System.String[]
Bursa'nın İnegöl İlçesinde çalınan otomobil, polis tarafından 10 dakika içerisinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Alanyurt bölgesindeki Sanatkarlar Sitesi'nde meydana gelen olayda Ramazan Çetinkaya, 74 BT 371 plakalı otomobilini park ettikten kısa bir süre sonra aracın yerinde olmadığını fark etti. Aracını bulamayan şahıs, emniyete çalıntı ihbarında bulundu. Söz konusu plaka üzerinde çalışma başlatan İnegöl polisi, aracın seyir halinde olduğunu belirledi. "Dur" ikazına uymayarak kaçan otomobil, Mahmudiye Mahallesi'nde durduruldu. Arabayı süren İsmail A. ise kaçmaya başladı. Zanlının peşini bırakmayan polis, İsmail A.'yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan otomobil ise olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından sahibine teslim edildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:25 Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Polis, 3. Sayfa
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