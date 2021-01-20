Son dakika haberi | Polis, çalınan koyunları dışkılarını takip ederek buldu - Son Dakika

Son dakika haberi | Polis, çalınan koyunları dışkılarını takip ederek buldu

Son dakika haberi | Polis, çalınan koyunları dışkılarını takip ederek buldu
Son Güncelleme: 20.01.2021 10:55

Son dakika gelişmesine göre Polis, çalınan koyunları dışkılarını takip ederek bulduMERSİN'de polis ekipleri hayvan çiftliğinden çalınan 100 koyundan 97'sini, dışkılarını takip ederek, yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki ahırda buldu.

Polis, çalınan koyunları dışkılarını takip ederek buldu

MERSİN'de polis ekipleri hayvan çiftliğinden çalınan 100 koyundan 97'sini, dışkılarını takip ederek, yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki ahırda buldu. Gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Çopurlu Mahallesi Çiviçukur mevkiinde meydana geldi. Hırsızlık Büro Amirliği, bir hayvan çiftliğinden 100 koyunun çalındığı ihbarı üzerine adrese gitti. Bölgede araştırma yapan ekipler, koyunların dışkılarını takip ederek yaklaşık 10 kilometre mesafede, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi Değirmençay mevkiinde bir ahırda buldu. Olayla ilgili Suriye uyruklu Faez Alnabhan ve Abdullah Alkadro gözaltına alındı. Ahırdaki 97 koyun sahibine teslim edildi, 3 koyuna ise ulaşılamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Toroslar, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Polis, çalınan koyunları dışkılarını takip ederek buldu - Son Dakika


Son Dakika
12:07 Safranbolu Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan Hakan Peker, AK Parti'den mi aday olacak! İlk kez konuştu
11:44 İngiliz basını yazdı: Erdoğan'ın 'Türkiyesiz bir ticaret koridoru olmaz' mesajı sonrası Bakan Fidan devrede
11:27 Libya'da Sel Felaketi: Derne'de Ağır Hasar Oluştu
11:09 Erzurum'da İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıya dava! 28 kişi yargılanacak
11:09 4 kadından ünlü komedyen Russell Brand hakkında tecavüz iddiası: İç çamaşırımı tutup kenara çekti
10:47 Programlara davet edilmediğini ima etmişti! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu günler sonra aynı karede
10:27 Gece kulübü önünde çıkan kavgada abisinin vurduğu genç yaşamını yitirdi
10:23 Hadise konserinde göz göze geldiği başörtlü hayranını sahneye çıkardı! Düştüğü not takdir topladı
10:22 Brezilya'da Uçak Kazası: 14 Kişi Hayatını Kaybetti
09:45 Ukrayna istihbaratından bomba iddia: Çeçen lider Kadirov komada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2023 12:36:06. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Polis, çalınan koyunları dışkılarını takip ederek buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement