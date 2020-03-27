Polis cami önlerinde 'cuma namazı' nöbeti tuttu - Son Dakika

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Polis cami önlerinde 'cuma namazı' nöbeti tuttu
6 saat önce
Türkiye'de de salgına dönüşen korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Tokat'ın Niksar ilçesinde de camiler geçici süre ile ibadete kapatıldı.
Türkiye'de de salgına dönüşen korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Tokat'ın Niksar ilçesinde de camiler geçici süre ile ibadete kapatıldı. Cuma namazı dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler cami önlerinde güvenlik önlemi alırken, Polis, namazı camide kılmak isteyen vatandaşları da ikna ederek evlerine geri gönderdi. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:54 Kaynak: İHA
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