Polis 'can dostları' yalnız bırakmadı - Son Dakika

Polisin hayvan sevgisini vatandaşlar ilgi ve sempati ile izledi. - ADANA

Çocukların boğulmaması için sulama kanalı önlerinde nöbet tutan, hasta çocuklara hastanede sürpriz yaparak moral veren, kimsesiz ve fakir çocuklara maddi yardım yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanları da ilgisiz bırakmıyor. Sokak kedilerini bulan ekipler, onlara tek tek mama verip karınlarını doyurdu, kucaklarına alıp sevip okşadı.

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 08:37

Kaynak: İHA

"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket

Galatasaray, Mario Götze'ye 2.5 milyon euro maaş teklif edecek

Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı

Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar