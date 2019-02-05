Son Dakika Haberleri: Polis Çantasını Aldı Ruhu Bile Duymadı

Polis Çantasını Aldı Ruhu Bile Duymadı

48 dakika önce

Polis çantasını aldı ruhu bile duymadı Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde Toplum Destek Polisleri tarafından, vatandaşlara sahte para ve çanta taşıma hakkında bilgiler verildiBURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde Toplum Destek Polisleri tarafından, vatandaşlara sahte para ve çanta taşıma hakkında...

Polis çantasını aldı ruhu bile duymadı
Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde Toplum Destek Polisleri tarafından, vatandaşlara sahte para ve çanta taşıma hakkında bilgiler verildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde Toplum Destek Polisleri tarafından, vatandaşlara sahte para ve çanta taşıma hakkında bilgiler verildi. Polis memurları bazı bayanların çantaları alırken ruhları bile duymadı. Ekipler vatandaşların daha dikkatli olmaları konusunda hem uyardı hemde bilgiler verdi.
Sahte para ile ilgili esnaflara uyarılarda bulunan ve para üzerinde esnaflara bilgiler veren Toplum Destek Polisleri, sonrasında ise pazarda çantalarını yanlış taşıyan kadınlara yönelik uygulamalarla ilgili bilgiler verdi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Toplum Destek Polisi Ahmet Talak, "Sahte para ve çanta ile ilgili uyarılarda bulunuyoruz. İnsanların çantalarını ön tarafa almaları lazım. Arkada kalınca kötü niyetli suç elemanları çantaları alıyor ve çanta hırsızlığı olabiliyor" dedi. En çok rastlanılan olaylarla ilgili bilgi veren Talak, "En çok çanta hırsızlığı ve sahte para. Sahte para ile ilgili bilgiler verdik" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:52 Kaynak: İHA

İnegöl, Polis, 3. Sayfa
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