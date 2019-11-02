Son Dakika Haberleri: Polis ceset üzerinde çalışırken turistler kitap okuyup vatandaşlar balık tuttu
Son Dakika 3. Sayfa Polis ceset üzerinde çalışırken turistler kitap okuyup vatandaşlar balık tuttu

Polis ceset üzerinde çalışırken turistler kitap okuyup vatandaşlar balık tuttu

6 saat önce

Antalya'da bir kişi Lara Sahili'ndeki kamelyada boynundan iple asılı halde ölü bulundu.

Polis ceset üzerinde çalışırken turistler kitap okuyup vatandaşlar balık tuttu, System.String[]

Antalya'da bir kişi Lara Sahili'ndeki kamelyada boynundan iple asılı halde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre Muratpaşa ilçesi Lara Sahili'nde sat 09.00 sırasında temizlik yapan belediye işçisi, terkedilen bir kamelyada ipte asılı halde birini gördü. İşçi hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinde kimlik çıkmayan ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis sol elinde dövme bulunan ve 60 yaşlarında olduğunu tahmin edilen kişinin kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor. Polisin incelemesi sırasında bazı turistlerin ve amatör balıkçıların hiçbir şey olmamış gibi etkinliklerine devam ettikleri görüldü. - ANTALYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
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