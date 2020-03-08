Polis ceza için değil, çiçek vermek için durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis ceza için değil, çiçek vermek için durdurdu - Son Dakika

Polis ceza için değil, çiçek vermek için durdurdu

6 saat önce

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte durdurdukları kadın sürücülere çiçek verdi.

Polis ceza için değil, çiçek vermek için durdurdu, System.String[]

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte durdurdukları kadın sürücülere çiçek verdi.


Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Işık, trafik polisleriyle birlikte yaya öncelikli Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi ve 167 sokak üzerinde kadın sürücüleri durdurdu. Çok sayıda polisi karşılarında gören kadın sürücüler, önce çekinerek camlarını açtı. Ekiplerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamasıyla gülümseyen kadınlar, polislere teşekkür etti. Kadınlardan bazıları da araçlarından inerek polislere teşekkür etti. - MANİSA

Dünya Kadınlar Günü, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:01 Kaynak: İHA
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