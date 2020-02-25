Polis, cezaevi firarisini evinde yakaladı - Son Dakika

Manisa'da cezaevi firarisi bir şüpheli polis ekiplerince düzenlenen baskınla evinde yakalandı.



Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından "Basit yaralama ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve hakkında 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serhat B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Serhat B.'nin Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe Mahallesi'nde bulunan evinde olduğunu belirlendi. Firarinin yakalanması amacıyla eve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evin etrafını ablukaya alan polis ekipleri, düzenlenen operasyonda Serhat B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA