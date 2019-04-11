Son Dakika Haberleri: Polis, Cezaevi Önünde Eylem Yapılmasına İzin Vermedi

Polis, Cezaevi Önünde Eylem Yapılmasına İzin Vermedi

1 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, cezaevinde açlık grevinde bulunan mahkumlara destek vermek isteyen grubun oturma eylemi yapmasına polis engel oldu.

Polis, Cezaevi Önünde Eylem Yapılmasına İzin Vermedi, System.String[]
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, cezaevinde açlık grevinde bulunan mahkumlara destek vermek isteyen grubun oturma eylemi yapmasına polis engel oldu. Polisin müdahalesi üzerine eylem yapmak isteyen grup dağıldı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarının düzeltilmesi için cezaevinde açlık grevinde bulunan mahkumların yakınları Gebze M Tipi Kadın Kapalı Cezaevi'nin önünde toplandı. Yaklaşık 100 kişi açlık grevinde bulunan mahkumlara destek olmak için oturma eyleminde bulunmak isterken, geniş güvenlik önlemleri alan polis engel oldu. Polis, izin vermeyince eylemde bulunmak isteyenler dağıldı. Polisin müdahalesi sonrası eylemde bulunmak isteyenler ara sokaklara dağıldı. - Gebzekocaeli
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:50 Kaynak: DHA
Gebze, Polis, Güncel
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