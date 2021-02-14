Polis çift Sevgililer Günü'nde nikah masasına oturdu - Son Dakika
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Polis çift Sevgililer Günü'nde nikah masasına oturdu

14.02.2021 19:04
Polis çift Sevgililer Günü'nde nikah masasına oturdu

AYDIN'da Nazilli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Huriye Ona ve Burak Çamurcu, Sevgiler Günü'nde nikah masasına oturdu.

AYDIN'da Nazilli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Huriye Ona ve Burak Çamurcu, Sevgiler Günü'nde nikah masasına oturdu. Polis kıyafetleri ile nikaha gelen çift, mutluluklarını meslektaşları ve damat Çamurcu'nun birlikte çalıştığı özel eğitimli 'Cat' isimli narkotik köpeği ile paylaştı.

Nazilli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Huriye Ona ve Burak Çamurcu, sevgililer gününde Nazilli Belediyesi Nikah salonunda gerçekleştirilen nikah töreni ile dünya evine girdi. Mutlulukları yüzlerine yansıyan çift, nikaha polis kıyafetleriyle geldi. Çifti, Nazilli Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan, amirleri ve polis memuru arkadaşları yalnız bırakmadı. Nikah memurunun 'Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?' sorusuna alkışlar arasında, sırayla  'Evet' diyen çiftin mutluluğu yüzlerinden okundu. Çift, nikah defterini göstererek, mutluluğunu nikaha katılan meslektaşları ve damat Çamurcu'nun birlikte çalıştığı 'Cat' isimli narkotik köpeği ile paylaştı.


Kaynak: DHA
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