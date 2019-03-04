Son Dakika Haberleri: Polis Çifte, Nikahta Kelepçeli Tebrik

Polis Çifte, Nikahta Kelepçeli Tebrik

1 saat önce

Denizli'nin Baklan ilçesinde görevli Komiser Yardımcısı Ömer Şahin ile polis memuru Lale Özyörük'ün nikah töreninde meslektaşları, gelin ve damadın bileklerine birbirlerinden ayrılmamaları için kelepçe taktı.

Polis Çifte, Nikahta Kelepçeli Tebrik, System.String[]
Denizli'nin Baklan ilçesinde görevli Komiser Yardımcısı Ömer Şahin ile polis memuru Lale Özyörük'ün nikah töreninde meslektaşları, gelin ve damadın bileklerine birbirlerinden ayrılmamaları için kelepçe taktı.

Baklan İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Ömer Şahin (25), Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Lale Özyörük (25) ile hayatını birleştirdi.

İncilipınar Nikah Salonu'nda düzenlenen nikah töreninde, çiftin nikah şahitliğini Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Baklan Kaymakamı Burak Dertlioğlu ve Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever yaptı.

Törende "evet" diyerek hayatlarını birleştiren genç çiften 5 çocuk isteyen İl Emniyet Müdürü Demir, "ailenin tabusu" diye ifade ettiği evlilik cüzdanını geline verdi.

Gelin ve damat, nikah töreninin ardından salon dışında tebrikleri kabul ederken, meslektaşları, Ömer Şahin ile Lale Özyörük çiftinin yakalarına altın takıp, ömür boyu birbirlerinden ayrılmamaları için de bileklerine kelepçe geçirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:55 Kaynak: AA

Baklan, Kültür Sanat
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