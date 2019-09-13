Son Dakika Haberleri: Polis çığlığın geldiği eve girdi; dövülen kadın, el ve ayakları bağlı çıplak bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Polis çığlığın geldiği eve girdi; dövülen kadın, el ve ayakları bağlı çıplak bulundu

1 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, kadın çığlıkları duyulan eve giren polis ekipleri, elleri ve ayakları arkadan birbirine bağlı, vücudunda darp izleri olan çıplak haldeki Dilek B.'yi buldu.

Polis çığlığın geldiği eve girdi; dövülen kadın, el ve ayakları bağlı çıplak bulundu, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, kadın çığlıkları duyulan eve giren polis ekipleri, elleri ve ayakları arkadan birbirine bağlı, vücudunda darp izleri olan çıplak haldeki Dilek B.'yi buldu. Dilek B., hastaneye götürülürken, sevgilisi Fatih K. ise yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, Konak'a bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Daireden gelen kadın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, pencerenin demir korkuluklarını kırarak, eve girdi. Polis ekipleri, içeride, elleri ve ayakları arkadan birbirine bağlı, vücudunda darp izleri bulunan çıplak haldeki Dilek B.'yi gördü. Kadının vücuduna bağlı ipler çözülürken, durumun bildirilmesi üzerine eve sağlık görevlileri geldi. Ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dilek B., sağlık kontrolünden geçirildi.

SEVGİLİSİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili Dilek B.'nin sevgilisi Fatih K., Narlıdere'de trafikte otomobiliyle ilerlerken yakalanıp, gözaltına alındı. İkili arasında şiddetli geçimsizlik olduğu ve sürekli tartıştıkları öğrenildi.

Konak, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de domuz bağıyla bağlanan kadının yardımına polis koştu
Bartın-öğrencinin lokantada unuttuğu telefonu çaldı Alpay Özalan'dan dikkat çeken Davutoğlu çıkışı: Kovulduktan sonra 'istifa ediyorum' dedi Eşini 15 yerinden bıçaklayan katil koca, "İstemeden oldu" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 20:27:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis çığlığın geldiği eve girdi; dövülen kadın, el ve ayakları bağlı çıplak bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]