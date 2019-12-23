Polis çocukları sinemayla buluşturdu - Son Dakika
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Polis çocukları sinemayla buluşturdu

6 saat önce

Adana'da polis, hiç sinemaya gitmemiş 96 çocuğu "Karlar Ülkesi 2" filmine götürdü.

Polis çocukları sinemayla buluşturdu, System.String[]

Adana'da polis, hiç sinemaya gitmemiş 96 çocuğu "Karlar Ülkesi 2" filmine götürdü.


Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığında koordine edilen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri hiç sinemaya gitmemiş çocukları sinemaya götürmek için proje geliştirdi. Polisler okulları tek tek gezerek ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için sinemaya gitmemiş 96 çocuk belirledi. Çocukların tespiti tamamlandıktan sonra "Karlar Ülkesi 2" filmine götürüldü. İlk kez sinemaya giden çocuklar çok mutlu olduklarını, güzel bir gün geçirdiklerini söyledi. - ADANA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:02 Kaynak: İHA
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