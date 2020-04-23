Polis çocukların 23 Nisan'ını araç konvoyu yaparak kutladı - Son Dakika

Ardahan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla polis ekipleri konvoy yaparak çocukların bayramını kutladı.

Kentteki çocuklar, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan'ı evlerinde kutladı.

Bayrak ve balonlarla süsledikleri evlerinde bayramı kutlayan çocukları yalnız bırakmayan polisler de kentte farklı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Resmi ve sivil polis araçlarından oluşan konvoy, ana cadde ve sokaklarda dolaşarak çocukların bayramını kutladı.

Ekipler, kendilerini izlemeye balkona çıkan çocuklara da korna çalarak her zaman yanlarında olduklarının mesajını verdi.