Polis denetimde helikopterden anonsla bayram kutladı - Son Dakika

ADANA'da polis, havadan yapılan denetleme sırasında helikopterden anons yaparak vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Adana'da da polis, kısıtlamanın yürürlüğe girdiği cumartesi gününden itibaren kent için kontrol noktaları kurarak denetimlerini sürdürüyor. Bugün de Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, Trafik Şube Müdürlüğü ve bekçiler havadan ve karadan kısıtlamaya uyulup uyulmadığını denetledi. Havadan yapılan denetleme sırasında ekipler helikopterden anons yaparak Adanalıların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Polis, kısıtlama boyunca denetimlerini sürdürecek.