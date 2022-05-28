Polis denetiminde 2 kişinin üzerinde silah ele geçirildi - Son Dakika
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Polis denetiminde 2 kişinin üzerinde silah ele geçirildi

28.05.2022 12:03
Polis denetiminde 2 kişinin üzerinde silah ele geçirildi

Eskişehir'de gerçekleştirilen denetimler esnasında üzerlerinde tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de gerçekleştirilen denetimler esnasında üzerlerinde tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince şehir merkezinde denetim yapıldı. Kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan denetimlerde D.K. ve O.A. isimli şüphelilerin üzerlerinde iki adet tabanca ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Polis denetiminde 2 kişinin üzerinde silah ele geçirildi
Polis denetiminde 2 kişinin üzerinde silah ele geçirildi

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Eskişehir'de asayiş uygulamasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi Eskişehir'de asayiş uygulamasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis denetiminde 2 kişinin üzerinde silah ele geçirildi - Son Dakika


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