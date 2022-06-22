Son dakika: Polis denetiminde durdurulan takside uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika
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Son dakika: Polis denetiminde durdurulan takside uyuşturucu madde bulundu

22.06.2022 22:20
Son dakika: Polis denetiminde durdurulan takside uyuşturucu madde bulundu

Gelen son dakika haberine göre TAKSİM'de, polis ekipleri tarafından yapılan Yeditepe Huzur Uygulaması'nda, denetim noktasında durdurulan takside uyuşturucu madde bulundu.

TAKSİM'de, polis ekipleri tarafından yapılan Yeditepe Huzur Uygulaması'nda, denetim noktasında durdurulan takside uyuşturucu madde bulundu. Taksi şoförü gözaltına alınırken, araç ise polis ekiplerince bağlandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde birçok noktada "Yeditepe Huzur Uygulamasıö yapıldı. Helikopter destekli uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polis ekipleri katıldı. Ekipler, durdurdukları araçlarda arama yaparken, sürücülere de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı.

TAKSİ'DE UYUŞTURUCU BULUNDU

Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki uygulamada, denetim noktasında durdurulan Hilmi D. idaresindeki 34 TAF 52 plakalı takside yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Taksi şoförü Hilmi D.  gözaltına alındı. Taksi ise polis ekipleri tarafından bağlandı.


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Kaynak: DHA

Yeditepe Huzur Uygulaması, Taksim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Polis denetiminde durdurulan takside uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika

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